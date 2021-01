Coronavirus : Inquiétude en Europe, signes de ralentissement aux États-Unis

Les nouveaux cas et les hospitalisations baissent depuis deux semaines aux États-Unis, même si le nombre total de cas positifs quotidiens reste important.

La France ferme à partir de dimanche ses frontières aux pays extérieurs à l’UE et ses grands centres commerciaux, tandis que l’Allemagne a interdit samedi les entrées sur son territoire par voie terrestre, maritime et aérienne de personnes venant de cinq pays fortement touchés par les différents variants du Covid-19.

Le Canada va aussi durcir les restrictions à l’entrée sur son sol, des mesures qui visent à «décourager les voyageurs», a admis le Premier ministre Justin Trudeau. Aux États-Unis, en revanche, les nouveaux cas de Covid et les hospitalisations sont en baisse depuis deux semaines, même si le nombre total de cas positifs quotidiens est encore plus important qu’à l’été.

Effet de l’immunité

Selon les experts, les raisons de cette amélioration vont du respect des gestes barrières au fait que la période des fêtes, favorable aux rassemblements, est loin. Et, au moins dans certains États du pays, le virus a déjà contaminé une bonne partie de la population: l’effet de l’immunité jouerait aussi. Il y a encore plus de 3000 morts par jour, en raison du délai entre hospitalisations et décès, mais les courbes vont dans la bonne direction dans un pays où l’épidémie a déjà tué plus de 430’000 personnes.