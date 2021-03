Basketball : Inquiétude pour Joel Embiid, blessé au genou gauche

Le pivot de Philadelphie, candidat au titre de MVP, s’est blessé au genou gauche en retombant mal après un dunk et a dû quitter prématurément le parquet lors de la victoire (127-101) de son équipe à Washington.

Joel Embiid, 26 ans, s’est fait ce qui s’apparente à une hyperextension en se réceptionnant, le genou partant brièvement en arrière avant de se replacer. La souffrance du pivot, au sol et se tenant le genou, était visible et se faisait entendre. Il a néanmoins pu se relever seul et a regagné le vestiaire en boitant bas. «Il est juste tombé de façon bizarre. J’ai cru qu’il y avait eu un petit contact quand il est monté au dunk. Au final il est retombé en déséquilibre», a déclaré son entraîneur Doc Rivers.