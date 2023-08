Niger: Inquiétudes autour de la santé du président Bazoum, séquestré

L’UE, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres ont fait part de leur inquiétude concernant Mohamed Bazoum.

«Le président de la République», Mohamed Bazoum, «a eu la visite de son médecin aujourd’hui», qui lui «a également apporté à manger», ainsi qu’à son fils et à sa femme retenus avec lui, a affirmé un conseiller du président déchu le 26 juillet. «Il va bien au vu de la situation», a-t-il ajouté.

Plusieurs représentants d’organisations et de pays alliés du Niger avant le coup d’État avaient exprimé leur inquiétude quant aux conditions de séquestration et à l’état de santé du président renversé. Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé «ses vives préoccupations», quand l’Union européenne (UE), le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres avaient fait part de leur inquiétude.