Coupe du monde 2023: Alexia Putellas quitte l'entraînement précipitamment

Depuis, le staff de la Roja s’est voulu rassurant en disant que ce départ prématuré avait été planifié. «Si elle est ici, c’est parce qu’elle va bien. C’est une grande joueuse et je suis sûre qu’elle va nous aider grandement dans cette Coupe du monde», a déclaré Aitana Bonmatti, sa coéquipière en sélection et en club. En raison de sa blessure, Alexia Putellas n’avait pas pu prendre part à l’Euro 2022. L’Espagne avait été sortie en quarts de finale de la compétition par l’Angleterre.

L’une des joueuses les plus importantes

Mais si elle retrouve le 100% de ses capacités d’ici au premier match des Espagnoles dans cette Coupe du monde – vendredi face au Costa Rica – les responsabilités de la double Ballon d’or 2021 et 2022 vont grandir au sein de la Roja. Malgré sa grave blessure, son aura et ses qualités sont restées intactes. Ces dernières années, Putellas s’est imposée comme l’une des joueuses les plus importantes du football européen, dans le championnat d’Espagne et en Champions League.