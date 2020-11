Election américaine : Inquiétudes, espoirs, ironie: le monde réagit

Les dirigeants dans le monde réagissent différemment à l’élection présidentielle américaine, selon qu’ils soient Iraniens ou proches idéologiquement de Donald Trump.

«Situation explosive»

M. Maas, dont le pays occupe actuellement la présidence tournante de l’Union européenne, a insisté sur la nécessité de «faire preuve de patience et d’attendre» la fin du dépouillement.

«Nouvelle relation transatlantique»

Les Etats-Unis et l’Union européenne vont devoir bâtir une «nouvelle relation transatlantique, qui soit un nouveau partenariat» à l’issue de l’élection présidentielle, quel qu’en soit le résultat, a estimé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian.

«Le choix d’un président revient aux Américains. Il faudra ensuite que nous travaillions avec la personnalité élue et avec le nouveau gouvernement américain, quoi qu’il arrive», a-t-il ajouté.

«J’espère que Trump va gagner»

«Pas inquiet»

Londres a assuré que les liens entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis se «renforceront quel que soit le vainqueur de l’élection», tout en notant le désaccord sur l’accord de Paris sur le climat.

«Les Etats-Unis sont notre plus proche allié et nous sommes convaincus que notre relation se renforcera, quel que soit le candidat qui remportera l’élection», a indiqué un porte-parole du Premier ministre britannique.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab a souligné que la «relation entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni se porte très bien» et assuré qu’il n’était «pas inquiet».

Félicitations à Trump

Janez Jansa, est avec son homologue et allié hongrois Viktor Orban l’un des seuls dirigeants européens à avoir soutenu la candidature de Donald Trump.

«Quel spectacle!»

«Quel spectacle! L’un dit que c’est l’élection la plus frauduleuse de l’histoire des Etats-Unis. Et qui dit cela? Le président qui est actuellement en poste», indique un message publié dans la nuit de mercredi à jeudi sur le compte Twitter de Khamenei.

«Son rival (Joe Biden) dit que Trump a l’intention de truquer l’élection. Voilà ce que sont les #ElectionsAméricaines et la démocratie aux Etats-Unis», ajoute le guide iranien dont le pays et les Etats-Unis sont des ennemis de plus de 40 ans.