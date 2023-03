Ski alpin: Insatiable, Mikaela Shiffrin continue à survoler la concurrence

Mikaela Shiffrin semble évoluer sur une autre planète, a priori inaccessible aux autres concurrentes. L’Américaine de 28 ans, qui avait égalé vendredi le record d’Ingemar Stenmark en remportant un 86e succès en Coupe du monde à l’occasion du géant d’Are, est bien partie pour détrôner, dès ce samedi et pour de bon, le légendaire Viking.

À part elle-même, on ne voit donc pas qui pourrait empêcher la reine Shiffrin, déjà assurée d’empocher le classement général de la Coupe du monde et les petits globes de géant et slalom, de célébrer un 87e succès.