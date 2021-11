Lausanne : Insatisfaisant, le dispositif de l’UNIL contre le harcèlement sera remodelé

La direction de l’Université de Lausanne a annoncé mercredi une série de mesures pour tenter d’endiguer le sexisme et le harcèlement sexuel en son sein.

L’UNIL peine a appliquer la tolérance zéro en matière de sexisme et de harcèlement sexuel.

Dans des situations récentes de harcèlement sexuel ou de sexisme, la direction de l’UNIL a pu mesurer s a difficulté, voire son incapacité, à appliquer le triple objectif: tolérance zéro à l’égard de ces situations, un contexte favorisant l’émergence de la parole des victimes, et la prévention de tels phénomènes. En collaboration avec le Département vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), la direction a demandé un audit externe sur ses processus. Cet audit, disponible sur le site du DFJC, a accouché de plusieurs recommandations.

Concrètement, l’UNIL va se doter d’une cellule d’accueil, d’écoute et d’accompagnement, indépendante et autonome, dont la mise en œuvre sera confiée à une personne qui entrera en fonction le 1er décembre. Toute personne s’adressant à la future cellule pour un fait relevant du harcèlement sexuel pourra s'exprimer sans crainte. L'ensemble des personnes impliquées seront assurées d’un accompagnement professionnel et transparent tout au long de la procédure.