L’âge, variable déterminante

Le Département de la santé, via son porte-parole Laurent Paoliello, a confirmé ce problème ayant affecté la première étape de l’inscription en ligne. «Il a été résolu le 16 janvier à 20 heures», précise-t-il. Sommairement expliqué, cette partie initiale, soit le questionnaire médical, se trouvait dans un cache destiné à éviter la surcharge de l’application. Elle n’a pas été sauvegardée. En revanche, la seconde étape, soit le questionnaire administratif contenant notamment l’âge de l’individu, a toujours été sauvegardée. Le système est donc resté capable d’attribuer des rendez-vous à toutes les personnes inscrites, ce qu’il a continué à faire normalement, si elles avaient plus de 75 ans. Le seul hic, c’est qu’il n’était plus possible de relier ces patients à leur profil médical, d’où l’envoi du SMS leur demandant de le ressaisir.