E-sport : Inscriptions ouvertes pour la 5e saison de la Swisscom Hero League

Les gamers peuvent tenter de se qualifier dans trois compétitions: «League of Legends», «Counter-Strike: Global Offensive» ou «Clash Royale».

La 5e saison de la Swisscom Hero League est dans les starting-blocks. Elle se déroulera ce printemps sur les jeux «Counter-Strike: Global Offensive», «Clash Royale» et «League of Legends». Les inscriptions sont déjà ouvertes et la deuxième phase de qualification aura lieu ce samedi pour les deux premiers jeux, et les 10 et 11 avril pour «LoL».