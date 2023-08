Le Valais part en guerre contre le scarabée japonais

Il cause des dommages importants, notamment aux pommiers, arbres fruitiers à noyau et à la vigne.

On le savait présent au Tessin depuis 2017 et en constante propagation. Mi-juillet, le scarabée japonais s’est aussi implanté pour la première fois au nord des Alpes, dans la région de Kloten. Il est désormais l’ennemi à abattre en Valais. Ce coléoptère est une menace pour l’agriculture, car il cause des dommages importants, notamment aux pommiers, arbres fruitiers à noyau et à la vigne. Surveillé et combattu en Suisse comme dans l’Union européenne, ce hanneton originaire du Japon a été formellement identifié pour la première fois en Valais au début du mois d’août sur les communes haut-valaisannes de Zwischbergen et de Simplon. Les autorités fédérales ont été informées.