Marine El Himer : Insensible aux avances de Tyga

Draguée par le rappeur sur Instagram, la starlette de téléréalité Marine El Himer n’a pas hésité à lui mettre un vent.

Via une story Instagram, la Française a raconté à ses abonnés que l’ex de Blac Chyna et de Kylie Jenner l’avait contactée, en découvrant l’une de ses photos sexy sur le réseau social. On y découvre que Tyga lui a adressé deux émojis flammes en lui écrivant : «Hey, comment tu vas ?», en anglais évidemment. Loin d’être flattée par les avances de celui qui a collaboré avec Chris Brown et Justin Bieber, la célibataire de 27 ans a aussitôt calmé ses ardeurs en lui répondant simplement: «Sorry, je ne suis pas bilingue». Fière d’elle, Marine a ajouté un émoji hilare sur la capture d’écran de leur échange, histoire de se moquer de son célèbre prétendant...