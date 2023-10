Björk et Rosalia s’unissent pour contrer l’aquaculture en Islande

«Les bénéfices de ce titre chanté par Rosalia et moi iront à la lutte contre la pisciculture en Islande. Il sortira en octobre 2023. Les gens du fjord Seydisfjordur se sont levés et ont protesté contre l’élevage de poissons à cet endroit. Nous aimerions faire don des ventes de la chanson pour les aider à payer leurs frais de justice. Nous espérons que ça serve d’exemple à d’autres», a déclaré la chanteuse islandaise de 57 ans, dans un communiqué publié sur les plateformes où est disponible un extrait de la chanson. Sur Instagram, Rosalia, bluffante lors du Paléo 2023, lui a répondu par un cœur blanc.



L’Islandaise a précisé plus loin que son pays possédait une des natures les plus préservées d’Europe: «Aujourd’hui encore, des moutons se promènent librement dans les montagnes en été et des poissons nagent librement dans les lacs, rivières et fjords. Alors, quand des hommes d’affaires ont commencé à acheter des fermes piscicoles dans la plupart de nos fjords, le choc a été rude. La population s’est soulevée. Cela a été le sujet principal de cet été.» Elle a encore affirmé que l’aquaculture intensive avait des «effets dévastateurs» sur la faune et la flore, et que les poissons d’élevage souffraient de «conditions de santé épouvantables» appelant dans le même temps à «sauver les derniers saumons sauvages du Nord».