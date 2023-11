Insolite: Ils font du yoga à poil et entre mecs

«Je ne passe généralement pas mes mardis soir nu dans une pièce remplie d’étrangers», confesse Rory Bradshaw, dans une vidéo publiée le 20 septembre sur Instagram. Habitué à pratiquer différentes formes de yoga, il est instructeur, il admet se sentir un peu anxieux à l’idée de le pratiquer dans le plus simple appareil et entouré d’autres hommes. Ce cours a lieu plusieurs fois par semaine au Brewer Street Yoga, un studio londonien gay dont l’accès est réservé aux hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle.

Passé les premières appréhensions, le Britannique s’enthousiasme pour cette manière de faire du yoga. «Sans vêtements, on se libère du matériel. On est davantage connecté à soi, à son souffle et à la pratique», explique-t-il.

Se sentir mieux dans sa peau et une meilleure estime de soi feraient aussi partie des bienfaits. «Être dans un espace où l’on se sent en sécurité avec d’autres hommes nus permet d’améliorer la relation que l’on a avec son corps, assure-t-il. Cela aide aussi à faire taire cette petite voix intérieure qui nous dit que, en tant que mecs, on doit toujours être plus fort, plus mince ou plus musclé, au lieu de s’accepter tels que nous sommes.»