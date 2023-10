Insolite: Une voiture vous bloque? Les All Blacks sont là!

Le car des All Blacks venait de démarrer pour les amener à l’entraînement, quand il a été bloqué par une voiture mal garée. Le véhicule, de type 4x4, empiétait en effet sur la chaussée.

Ni une, ni deux, une dizaine de rugbymen néo-zélandais sont descendus de leur car et ont empoigné le problème à… bras-le-corps. Unissant leurs forces, ils ont réussi à suffisamment soulever le véhicule pour le déplacer.

La voie était libre, les All Blacks ont pu aller préparer leur demi-finale de vendredi contre l’Argentine.

La scène a été immortalisée par les caméras de la chaîne de télévision NZR+, et les All Blacks ont relayé la vidéo sur leur compte X avec la légende «Un travail d’équipe sur et en dehors du terrain».