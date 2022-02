Ski alpin – Insomnie, pyjama et bières ont conduit Michelle Gisin à son titre

Les embuscades ne se cantonnent pas qu’aux compétitions de ski. Michelle Gisin le sait très bien, elle qui en a fait les frais la nuit précédant sa victoire en combiné alpin. Nous évoquions une pyjama party chez Odermatt. Autant dire que quand la skieuse d’Engelberg est arrivée à l’aéroport de Zurich-Kloten, on a voulu en savoir davantage. À la question «C’est quoi cette histoire de fête en pyjama chez Odermatt?» Michelle Gisin rigole et accepte de répondre de bon cœur.

Cette nuit-là, elle est allée dormir aux alentours de 22 h, surprise qu’il n’y ait aucune fête dans le salon des skieurs pour fêter la victoire de Marco Odermatt en géant. 2 heures plus tard, celle qui avait déjà remporté la médaille de bronze en super-G a été réveillée par du bruit. Elle a alors hésité à aller dormir dans la chambre de sa physio et s’est levée. «J’avais mon pyjama, mon duvet et ma peluche», précise-t-elle.

Le bruit, c’était la célébration de l’or du Nidwaldien, qui semble au passage prouver ses talents dans les différents types de descente. Il était cette fois à la bière et portait toujours sa combinaison. «Je me suis dit que j’allais le saluer et le féliciter pour son titre, vu que je n’en avais pas eu l’occasion», raconte la skieuse. Les deux ont discuté 10 minutes, ils ont notamment parlé de la descente et du profil de la piste. Ensuite Michelle Gisin est retournée au lit. Quelques heures plus tard, elle gagnait le combiné alpin.