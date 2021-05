Genève - Inspecteurs de police sous enquête

Plusieurs inspecteurs de la police genevoise font l’objet d’une enquête pénale. Sept membres de l’ex-Brigade voie publique et stupéfiants, aujourd’hui dissoute, sont en effet prévenus d’entrave à l’action pénale et faux dans les titres, après une action antidrogue au Lignon, à Vernier (GE), révèle la « Tribune de Genève ».

Les inspecteurs avaient arrêté trois dealers, avant d’en libérer un pour qu’il serve d’appât lors d’une prochaine opération. Cette décision avait divisé les policiers, qui ont finalement décidé d’interpeller le revendeur. Sauf que ces étapes n’ont jamais figuré dans le rapport sur l’intervention et l’Inspection générale des services a été alertée. Le Ministère public reproche aujourd’hui aux prévenus, qui bénéficient de la présomption d’innocence, d’avoir tenté de soustraire un trafiquant à la poursuite pénale, puis d’avoir établi un rapport inexact. Le syndicat de la police judiciaire n’a pas souhaité commenter le dossier, mais il a relevé que si faute il y a eu, il pourrait s’agir d’une «erreur d’appréciation (…) et non d’un dessein malhonnête.»