Suisse : Inspecteurs de sécurité eux-mêmes jugés à risque et virés

Les contrôleurs de sécurité des personnes de la Confédération, appelés «risk profilers», ont pour mission de détecter les risques sécuritaires chez les employés de l’administration et les militaires, rappelle l’«Aargauer Zeitung». La plupart de ces enquêtes sont menées par le Département de la défense. C’est là que travaillent 51 criminologues, psychologues et juristes qui passent au crible la vie des recrues et des fonctionnaires. Ils effectuent 11’000 contrôles par an et examinent les extraits de casier judiciaire, de registre des poursuites ainsi que parfois les profils de médias sociaux et mènent des entretiens personnels.