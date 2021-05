Chine : Inspection dans le gratte-ciel pris de tremblements

Des ingénieurs inspectaient mercredi un gratte-ciel de Shenzhen, dans le sud de la Chine, évacué la veille après une oscillation d’origine inconnue, qui a provoqué des scènes de panique.

Après inspection, les responsables du quartier avaient ajouté n’avoir trouvé «aucune anomalie de sécurité dans la structure principale et l’environnement du bâtiment» et que ses éléments intérieurs et extérieurs ne semblaient pas avoir été endommagés.

L’immeuble ne tremblait plus lorsque l’évacuation s’est achevée, d’après les médias chinois, et aucun nouveau mouvement n’a été détecté depuis, selon les autorités locales.

Le SEG Plaza, érigé en 2000, est le 18e gratte-ciel de Shenzhen par la hauteur, d’après le classement du Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Conseil sur les hauts immeubles et l’habitat urbain). Cinq des plus hauts gratte-ciel du monde sont situés en Chine, dont la Tour de Shanghai, qui compte 128 étages et culmine à 632 mètres de haut dans la capitale économique chinoise.