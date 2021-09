Oliver Tree est très inspiré à Moscou

Hip-hop : Inspiré à Moscou, Oliver Tree ne veut plus rentrer chez lui

La rappeur américain a quitté son pays pour travailler avec un groupe russe. Cela lui réussit plutôt bien.

Le fantasque artiste californien de 28 ans a le vent en poupe. Grâce à TikTok, son titre «Life Goes On» figurait la 15 septembre 2021 à la 3e place des chansons les plus virales dans le monde selon Spotify. Et son dernier morceau en date, «Turn It Up», commence à grimper en flèche dans les charts. Ce single entraînant, porté par un clip complètement barjo, est truffé de paroles loufoques. Aucun hasard à cela: Oliver Tree l’a créé avec le déjanté groupe russe de punk-pop-rave et roi de la satire Little Big et l’étrange martien-rappeur-designer estonien Tommy Cash.