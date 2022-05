Hockey sur glace: Inspirée offensivement, la Suisse n’a fait qu’une bouchée du Danemark

La sélection de Patrick Fischer s’est offert un festival offensif (6-0) contre le Danemark de Heinz Ehlers, pourtant réputé pour sa solidité défensive. La Suisse a ainsi facilement remporté son deuxième match au Championnat du monde après son succès de samedi contre l’Italie (5-2). Denis Malgin (quatre points), Janis Moser (trois points) et Leonardo Genoni (blanchissage) se sont particulièrement mis en évidence. Le power play helvétique a également donné satisfaction (deux buts en trois séquences). Mardi, la sélection helvétique affrontera le Kazakhstan (19h20).

La défaite de Pékin gommée

En février dernier aux Jeux olympiques de Pékin, l’entraîneur danois Heinz Ehlers avait obtenu le succès le plus retentissant de sa carrière: épingler la Suisse dans un grand tournoi (5-3). Quelques mois plus tôt, en 2021 lors du Championnat du monde en Lettonie, l’ancien coach du Lausanne HC (de 2013 à 2016) avait déjà tenu tête au groupe de Patrick Fischer en s’inclinant in extremis sur le score de 1-0.