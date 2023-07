Lausanne: Inspirés par les émeutes en France, des casseurs s’attaquent au Flon

Le magasin de chaussures Pomp it Up a été attaqué par des casseurs.

Et l’appel a pris. En début de soirée, des individus se sont attaqués à la Fnac, fracturant la porte et attaquant les policiers venus protéger les lieux. Des témoins évoquent entre cent et deux cent personnes armées de projectiles, face à une poignée de policiers à moto, protégés par leur casque. Le magasin de chaussures Pomp it Up a également été attaqué. Une vitrine a été brisée. D’autres lieux auraient également été touchés.