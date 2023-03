Tendance mode: Inspirez-vous des looks en cuir sexy des stars

À quelques semaines de l’arrivée du printemps, les envies de changement de looks se font ressentir. Et si vous misiez sur le cuir? Ce matériau chic et sexy est plébiscité par des célébrités comme Ashley Graham, Dua Lipa, Avril Lavigne, Kourtney Kardashian, Kaia Gerber, Nicola Peltz Beckham et Hailey Bieber. Voici une sélection de tenues pour vous inspirer.