Nouvelle mise à jour: Insta et Facebook vous localisent au mètre près: «Ca fait peur»

Les réseaux sociaux ont accès à la position précise des utilisateurs et utilisatrices. Certains trouvent cela effrayant et prennent des mesures.

AFP

Sur Instagram, il est possible – depuis plusieurs années déjà – d’indiquer l’emplacement d’une publication. Tout le monde peut ainsi voir où la photo a été prise. Cette fonctionnalité existe aussi sur Facebook, Twitter, Snapchat et WhatsApp. En installant une telle application et en créant un compte, on accepte entre autres cette condition.

Or depuis les dernières mises à jour logicielles des smartphones, Instagram, Facebook et WhatsApp enregistrent désormais les coordonnées exactes. Fait explosif: aucun des utilisateurs et utilisatrices n’en a été informé ou n’a dû donner son accord après la mise à jour du logiciel. De nombreuses personnes n’ont donc pas conscience de ce «tracking».

«Beaucoup de gens n’ont rien remarqué»

Chanelle W., 14 ans, n’a longtemps pas été au courant de cette nouveauté. Lorsque l’Alémanique l’a apprise, elle était inquiète. «Cela me fait peur. C’est pourquoi j’ai décidé de désactiver ce paramètre», dit-elle. «Ce qui est effrayant, c’est que beaucoup de gens n’ont rien remarqué.» L’adolescente concède que la plupart des gens sont conscients que de nombreuses applications disposent de leurs données de localisation approximatives. Mais que les coordonnées exactes soient désormais transmises à Instagram serait trop pour elle et son cercle d’amis.

«Instagram, tout comme d’autres réseaux sociaux, collectent des données à tout-va: localisation GPS, points d’accès wi-fi, fournisseur de téléphonie mobile ou d’internet, adresse IP – ce ne sont que quelques exemples tirés de la déclaration de protection des données d’Instagram», explique l’avocat Denis F. Berger. Selon lui, le plus gros problème réside dans le fait que les utilisateurs et utilisatrices communiquent énormément d’informations sur eux-mêmes, par exemple quand ils ont fait leur check-in à l’aéroport, quand ils ont mangé dans tel ou tel restaurant ou avec qui ils ont pris un verre à la plage.

Localisation pas partagée

Instagram s’est défendu dès le mois d’août, lorsque les premières accusations ont été lancées. L’entreprise avait alors fait savoir: «Que les choses soient claires: nous ne partageons pas votre position avec d’autres. Comme d’autres entreprises de réseaux sociaux, nous utilisons la localisation exacte pour des choses comme les tags de localisation et les fonctions de cartographie.» La fonction de localisation précise ne serait pas non plus nécessairement nouvelle: la fonction aurait déjà été introduite en 2020 avec iOS 14.

