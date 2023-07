Instagram parie sur de courtes vidéos préfabriquées

Instagram a déployé des mises à jour pour ses modèles facilitant la création de vidéos à son format Reels. Elles viennent compléter la palette de ces outils de création prémâchée mis à disposition et qui permettent aux utilisateurs de personnaliser rapidement un «template» en y insérant leurs propres photos et vidéos. «Lorsque vous créez à partir d’un modèle, la bande sonore, le nombre de clips, la durée des clips et les effets de réalité augmentée seront automatiquement ajoutés à votre Reel», ont fait savoir les responsables d’Instagram sur son blog officiel.