algorithme : Insta va déclasser les republications TikTok

L’application de Mark Zuckerberg en a marre de passer pour un vulgaire clone de son concurrent.

Instagram veut privilégier davantage le contenu original sur la plateforme, plus particulièrement sous son onglet Reels, concurrent déclaré de TikTok et ses courtes vidéos virales. «Si vous créez quelque chose à partir de zéro, a déclaré sur Twitter son patron Adam Mosseri, vous devriez obtenir plus de crédit que si vous repartagez quelque chose que vous avez trouvé ailleurs».