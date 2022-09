Mobile : Instagram à la peine dans sa course après son rival TikTok

Instagram, qui teste des nouveautés et parfois se ravise , peut néanmoins se consoler avec la publicité. La filiale du groupe Meta de Mark Zuckerberg a généré pas moins de 23 milliards de dollars en 2021. C’est sept fois plus que TikTok, dont la base d’utilisateurs est plus jeune, rappelle 20minutes.fr .

«Nous avons encore du travail à faire», a concédé Devi Narasimhan, porte-parole d’Instagram, qui indique cependant que les chiffres révélés ne sont pas récents. «Les créateurs et les entreprises voient des résultats prometteurs, et la croissance de notre monétisation est plus rapide que prévu, car plus de gens que jamais regardent, créent et se connectent grâce aux Reels», ajoute-t-elle.