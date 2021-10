Réseaux sociaux : Instagram admet le flop de son format vidéo longue durée

Le réseau social a renommé le service IGTV, qui permet de publier des vidéos de 60 minutes, en Instagram Video.

L’app de partage d’images Instagram fait marche arrière. Après avoir lancé IGTV en 2018, dans l’espoir de faire de l’ombre au géant YouTube en proposant un espace pour découvrir et visionner des vidéos de plus longue durée, jusqu’à une heure, le réseau social a en quelque sorte admis l’échec de cette plateforme. Instagram a décidé d’unifier les vidéos IGTV et les publications vidéo standard sous le nom Instagram Video, a-t-il annoncé sur Twitter. Elles seront visibles dans le flux d’actualités ordinaire. Cette unification s’accompagne d’autres changements, comme l’accès à davantage d’options d’édition et la possibilité de publier des vidéos de 60 minutes dans les publications standard.