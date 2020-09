France : Instagram censure temporairement «Charlie Hebdo»… puis plaide l’erreur

Les comptes de deux membres de la rédaction de «Charlie Hebdo» ont été suspendus après avoir partagé la «Une» du journal satirique qui a republié les caricatures de Mahomet.

Deux comptes Instagram de journalistes de Charlie Hebdo, qui avaient mis en ligne la une de l’hebdomadaire avec la reproduction des caricatures de Mahomet, ont été temporairement désactivés dimanche. « Ces comptes ont été supprimés par erreur. Nous les avons rétablis dès que nous en avons eu connaissance, et nous nous sommes excusés », a déclaré à l’AFP Mélanie Agazzone, directrice de la communication d’Instagram pour la France et l’Europe du Sud. Il suffit d’un signalement pour qu’un compte soit désactivé, et ces comptes avaient été signalés.