Pandémie : Instagram clôt le compte d’un Kennedy pour ses fausses rumeurs

Le géant des réseaux sociaux n’autorise plus le neveu de l’ex-président à publier quoi que ce soit sur son canal. En cause, ses positions anti-vaccin.

Instagram a fermé le compte de Robert F. Kennedy Jr, homme politique et militant anti-vaccin, neveu de l’ex-président américain, pour avoir répandu de fausses informations liées au coronavirus.

Avocat, écologiste, il est aussi connu pour ses positions anti-vaccins qui ont gagné en audience avec la pandémie de Covid-19 et le développement de nouveaux vaccins.

Son compte sur Instagram attirait 800’000 abonnés, selon le New York Times .

En septembre dernier, Robert Kennedy avait ainsi affirmé sur Instagram qu’un vaccin contre la grippe était plus mortel que le Covid-19. Ces affirmations, relayées par de multiples autres comptes, avaient déjà officiellement été dénoncées comme erronées par les services de vérification des réseaux sociaux.

Le mois dernier, l’activiste anti-vaccin avait affirmé sur Instagram et sur Facebook que la légende du baseball Hank Aaron, mort dans son sommeil à 86 ans, était décédée à cause d’une injection du vaccin Moderna deux semaines plus tôt.