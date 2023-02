France: Instagram doit effacer les posts qui font de la pub pour de l’alcool

France : Instagram contraint d’effacer les posts qui font de la pub pour de l’alcool

Les contenus visés n’étaient plus accessibles mardi à l’adresse (URL) indiquée sur la décision de justice. Meta a fait savoir de son côté qu’il avait «appliqué» la décision du tribunal, tout en soulignant qu’elle n’était «pas définitive» et faisait l’objet d’un appel. Il s’agit «d’une victoire historique contre la sponsorisation de l’alcool en ligne», s’est félicité Addictions France dans un communiqué.

Publications illégales

Une bataille de longue haleine

Le jugement condamne également Meta à fournir à Addictions France les identités réelles des influenceurs concernés (nom et prénom, date et lieu de naissance, numéros de téléphone notamment). Il précise que ces publicités doivent se limiter à un contenu informatif, et qu’il ne peut y avoir aucune association avec la fête, la convivialité ou l’humour.

Parmi les contenus litigieux dont Addictions France a obtenu le retrait, des photos postées par l’influenceur Renan Pacheco (plus de 900’000 abonnés), le représentant avec un cocktail fait avec un alcool dont il mentionne la marque, et faisant apparaître la bouteille. Ou bien une photographie du compte @framboisefit (plus de 11’000 abonnés) faisant figurer «une femme dans un jacuzzi avec une bière (…) mentionnant en description la marque et vantant les mérites de celles-ci», selon la description du jugement.