Traitement des données personnelles : Instagram écope d’une amende de 405 millions d’euros dans l’UE

«Nous avons adopté notre décision finale vendredi dernier, et elle prévoit une amende de 405 millions d’euros. Les détails seront publiés la semaine prochaine», a indiqué un représentant de la Commission irlandaise pour la protection des données (DPC). Cette décision est la plus sévère infligée par cette autorité depuis 2018, quand le Règlement général sur la protection des données a donné plus de pouvoir aux régulateurs pour protéger les consommateurs face à la domination de Facebook, Google, Apple et Twitter.