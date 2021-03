Réseaux sociaux : Instagram mise sur l’IA pour deviner l’âge de ses usagers

L’application a présenté mardi des mesures pour protéger ses abonnés les plus jeunes, dont un outil utilisant l’intelligence artificielle.

Instagram a dévoilé mardi une série de mesures visant à protéger les plus jeunes, dont une technologie utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour deviner l’âge des utilisateurs. L’âge minimum légal pour s’inscrire sur la plateforme de partage de photos et de vidéos est de 13 ans.