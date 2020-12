Réseaux sociaux : Instagram ne veut plus de Booba

Pour la deuxième fois en moins d’un an, un compte du rappeur sur le réseau social a été supprimé.

Booba ne peut plus utiliser Instagram.

Depuis le 17 décembre 2020, il n’est plus possible de se tenir au courant de l’actualité de Booba sur Instagram. Le compte du rappeur a disparu, ont remarqué plusieurs médias français. Et ce n’est pas l’artiste qui a décidé de se retirer du réseau social, puisqu’il en a été viré pour la deuxième fois en moins d’une année.