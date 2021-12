Réseau social : Instagram «peut aider» les jeunes en difficulté, dit son patron

Les parlementaires semblaient peu convaincus face aux propos d’Adam Mosseri, durant son audition au Congrès américain.

En préambule de cette audition très attendue, Adam Mosseri a listé une série de mesures prises par Instagram pour rendre la plateforme plus sûre pour les jeunes utilisateurs tout en défendant les résultats des recherches internes qui ont récemment fuité et nourri les critiques à l’encontre du réseau social. L’une des études, datant de 2019, révélait qu’Instagram renvoyait une image personnelle négative pour un tiers des jeunes filles de moins de 20 ans. Une autre, datant de 2020, montrait que 32% des adolescentes estimaient que l’utilisation du réseau social avait aggravé l’image de leur corps lorsqu’elles n’en étaient déjà pas satisfaites.

«Les propres recherches de Facebook ont alerté la direction, vous y compris, durant des années sur l’impact dommageable d’Instagram sur la santé mentale des adolescents», lui a lancé le sénateur Richard Blumenthal qui préside la sous-commission sur la protection des consommateurs devant laquelle s’exprime Adam Mosseri. Pour autant Facebook «a continué à profiter de ces contenus dérangeants parce que cela signifiait plus de trafic, de publicité et de dollars», s’est indigné l’élu démocrate.

«Nous avons le même but»

«Mes conversations avec des parents m’incitent fortement à me battre pour des réformes et à exiger les réponses que tout le pays attend», avait déclaré mardi le sénateur Blumenthal. Mi-novembre, plusieurs États américains ont ouvert une enquête pour déterminer si Meta avait délibérément laissé les enfants et les adolescents utiliser Instagram en sachant que la plateforme pourrait nuire à leur santé mentale et physique.