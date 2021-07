App : Instagram pourrait faire payer pour des stories exclusives

Le réseau social pourrait s’inspirer de l’abonnement Super Follow de Twitter. Son patron Adam Mosseri a entre-temps annoncé qu’il allait miser sur la vidéo.

Fini l’app de partage de photos

«Nous ne sommes plus une app de partage de photos ou une app de partage de photos carrées», a quant à lui affirmé Adam Mosseri, patron d’Instagram, dans une courte vidéo publiée mercredi sur Instagram et Twitter. Elle visait à informer les membres du réseau social sur les changements à venir dans l’application. Celle-ci se veut désormais une plateforme de divertissement général pilotée par des algorithmes encore plus présents et misant sur les contenus vidéo. Ceux-ci pourront s’afficher en plein écran.