Instagram proclame la plus grosse tendance make-up de cet automne

Popularisée par la série «Euphoria», la tendance du glitter make-up (maquillage à paillettes) va encore prendre de l’ampleur cet automne et davantage l’hiver prochain. C’est en tout cas ce qu’annonce Brooke DeVard, membre de l’équipe marketing d’Instagram et créatrice du podcast «Naked Beauty» qui a observé une augmentation des contenus postés à ce sujet. «Les gens cherchent des paillettes, achètent des paillettes et passent du temps à regarder des tutos permettant de se créer des looks avec», expliquait-elle à «Refinery29», le 19 octobre dernier.