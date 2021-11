Twitter Card : Instagram réactive une fonctionnalité stoppée il y a 9 ans

L’app de partage d’images et de messagerie affiche de nouveau un aperçu de ses liens lorsqu’ils sont publiés sur la plateforme concurrente Twitter.

Jusqu’ici, lorsque les utilisateurs partageaient un lien Instagram sur la plateforme de microblogging, le tweet n’affichait qu’une adresse URL. Pour en voir le contenu, les internautes devaient obligatoirement cliquer sur le lien redirigeant vers le réseau social concurrent. À l’époque, le fondateur d’Instagram, Kevin Systrom, avait soutenu que le réseau social voulait prendre le contrôle de son contenu et que les images devaient être vues sur Instagram, plutôt que sur Twitter, rapporte le site spécialisé TechCrunch . Il s’agissait d’un bon moyen pour augmenter le trafic sur la plateforme propriété du groupe Meta (anciennement baptisé Facebook) .

De retour, la fonctionnalité Twitter Card, annoncée aussi par Twitter, est déployée sur Android, iOS et la version web de la plateforme de microblogging. Elle doit entre autres permettre de donner plus de visibilité aux Instagram Reels, format vidéo concurrent de TikTok, l’aperçu d’une vidéo étant plus susceptible d’attirer des utilisateurs qu’un simple lien bleu.