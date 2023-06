Le réseau social Instagram réfute tout shadowbanning

Instagram n’en a pas fini avec les accusations de «shadowbanning» qui reviennent régulièrement sur le tapis. Depuis plusieurs années , des habitués se plaignent de ne plus voir leurs publications apparaître dans les recherches de hashtags ou voir leur contenu victime soudainement d’une réduction drastique de leur portée. «Nous savons que certaines personnes utilisent ce terme pour signifier que le compte ou le contenu d’un utilisateur est limité ou caché sans explication ou justification claire», a reconnu Adam Mosseri sur le blog de l’application de partage d’images. Mais si l’on en croit le patron d’Instagram, il serait même de l’intérêt de la filiale du groupe de Mark Zuckerberg «que les créateurs puissent atteindre leur public et être découverts, afin qu’ils puissent continuer à se développer et à prospérer sur Instagram».

Brochette d’algorithmes

Instagram s’appuie sut toute une série d’algorithmes pour classer et recommander le contenu. «Chaque partie de l’app – Feed, Stories, Explore, Reels, Search et plus encore – utilise son propre algorithme adapté à la façon dont les gens l’utilisent, précise Adam Mosseri. Les gens ont tendance à rechercher leurs amis les plus proches dans Stories, à utiliser Explore pour découvrir de nouveaux contenus et créateurs et à se divertir dans Reels. Nous classons les choses différemment dans ces différentes parties de l’application, et nous avons ajouté des fonctionnalités et des contrôles comme Amis proches, Favoris et Suivre pour que vous puissiez personnaliser davantage votre expérience.»