Les réactions ne se sont pas fait attendre non plus ces dernières heures lorsque, à cause d’un bug, davantage de personnes que prévu ont été ajoutées à une nouvelle expérimentation de ce type qui vise à ne plus rendre visible, sauf par l’auteur de la publication, le nombre total de likes obtenus. Dans ce cas, seul le nom d’un utilisateur suivi par la mention «et d’autres personnes» accompagne l’information «Aimé par».