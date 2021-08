Mea culpa : Instagram s’excuse d’avoir censuré l’affiche du prochain film d’Almodóvar

Le réseau social s’est dit «désolé» mercredi d’avoir supprimé des publications partageant l’affiche du long métrage où l’on voit un mamelon.

«Nous faisons toutefois des exceptions afin d’autoriser la nudité dans certains cas, comme lorsqu’il y a un contexte artistique clair. Nous avons donc rétabli les publications partageant l’affiche du film d’Almodóvar sur Instagram, et nous sommes vraiment désolés pour toute confusion», a-t-elle ajouté.

«Honte à vous, Instagram»

Le retrait des images avait fait polémique sur les réseaux sociaux et les médias en Espagne.

Mercredi, l’artiste a aussi partagé sur sa page Instagram le communiqué d’excuses de Facebook avec ce commentaire: «Un million de mercis à vous tous qui avez rendu cela possible en partageant l’affiche. Merci à @eldeseo (ndlr: maison de production du film) et à Pedro Almodóvar pour le courage, l’intégrité et la liberté.»