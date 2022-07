Royaume-Uni : Instagram, TikTok et YouTube en tête des sources d’infos des ados

La tranche d’âge 12-15 juge les informations sur les réseaux sociaux moins fiables, mais les préfère en raison de leur plus large éventail d’opinions sur les sujets d’actualité.

Pour la première fois, Instagram (29%) arrive en tête des sources d’information chez les 12-15 ans. REUTERS

Les réseaux sociaux Instagram et TikTok, ainsi que la plateforme de vidéos YouTube représentent les trois principales sources d’information chez les adolescents au Royaume-Uni, selon une étude du régulateur britannique des médias publiée jeudi. Pour la première fois, Instagram (29%) arrive en tête des sources d’information chez les 12-15 ans, devant TikTok et YouTube, à égalité avec 28%, selon l’Ofcom.

Les chaînes BBC One et BBC Two, sources d’information principales des adolescents il y a encore cinq ans, sont reléguées en cinquième place: ils sont 24% à s’informer sur ces chaînes, contre 45% auparavant. Facebook arrive ensuite, avec 22%, devant Sky News (19%).

Déclin des sources traditionnelles

Chez les plus de 16 ans, le niveau des chaînes généralistes et d’information est à présent inférieur à celui qui prévalait avant la pandémie, traduisant un «déclin à long terme» des télévisions traditionnelles. «Les adolescents ont de moins en moins tendance à saisir un journal ou à allumer les informations à la télévision, préférant à la place se tenir au courant en parcourant leurs réseaux sociaux», a souligné Yih-Choung Teh, directeur stratégie et recherche à l’Ofcom.

TikTok jugé peu fiable

«Et si les jeunes jugent les informations sur les réseaux sociaux moins fiables, ils les préfèrent car ils offrent un éventail d’opinions sur les sujets d’actualité du jour», a-t-il poursuivi. Tout en étant très prisé chez les jeunes, TikTok n’est jugé fiable pour les informations que par 30% d’entre eux. Chez les adultes, 71% des sondés jugent la télévision comme étant le média le plus fiable, et les réseaux sociaux le média le moins fiable (35% leur font confiance). L’utilisation de la presse, en ligne et papier, à 38% chez les adultes, décline par rapport à 2020 (47%) et 2018 (51%).