Réseaux sociaux : Instagram va demander votre date de naissance

Pour continuer à utiliser le réseau social, les utilisateurs seront bientôt obligés de communiquer leur âge, qui pourra être vérifié par une IA.

Instagram a prévu de nouvelles mesures de sécurité pour protéger ses plus jeunes utilisateurs et leur proposer un environnement plus sécurisé. Le réseau social a annoncé sur son blog que les utilisateurs qui n’avaient pas encore transmis leur date de naissance allaient commencer à voir apparaître des notifications lorsqu’ils lançaient l’app. Elles leur rappelleront de fournir cette information. Après un certain nombre de rappels, il ne sera plus possible de repousser la demande en appuyant sur le bouton «Pas maintenant». Si la date de naissance n’est pas insérée, il ne sera alors plus possible d’utiliser l’app.