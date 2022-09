Meta : Instagram va supprimer sa page de vente d’articles

L’app de partage d’images va tester une version «plus simple et moins personnalisée» de son onglet dédié au shopping.

Instagram appartient, comme Facebook et WhatsApp, au groupe californien Meta.

Le groupe Meta de Mark Zuckerberg se prépare à faire quelques changements sur son application Instagram, d’après un mémo interne repéré par The Information. La plateforme entend réduire ses fonctions d’achat en ligne, afin de concentrer «ses efforts en matière de commerce électronique sur ceux qui stimulent directement la publicité». L’onglet de shopping consacré à la recommandation de produits disponibles à la vente devrait ainsi disparaître en mars 2023.

Introduit en 2020, il sera remplacé par une version «plus simple et moins personnalisée» connue en interne sous le nom de «Tab Lite», rapporte le site spécialisé . Les tests publics de cette nouvelle boutique devraient commencer dès ce mercredi.

Un porte-parole du réseau social, qui vient d’écoper d’une amende de 405 millions d’euros dans l’Union européenne, a déclaré à Business Insider que «le commerce électronique reste important pour Instagram, car nous continuons à faciliter la découverte et l’achat de produits via l’application avec des stories, des reels et des innovations d’achat en direct».