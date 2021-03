Instagram veut s’ouvrir aux moins de 13 ans.

Instagram pourrait bientôt ne plus être interdit aux moins de 13 ans. S’appuyant sur un document interne, le site BuzzFeed rapporte que le réseau social propriété de Facebook est en train de développer une nouvelle version de l’app de partage d’images et de messagerie. Destinée aux enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum légal pour s’inscrire sur le réseau social, elle doit leur permettre d'«utiliser Instagram en toute sécurité pour la première fois», aurait écrit Vishal Shah, vice-président produit d’Instagram.

Forte demande

Interrogé par le site spécialisé CNet.com, un porte-parole de Facebook n’a pas confirmé ces informations mais indique qu’il existe une forte demande: «Les enfants demandent de plus en plus à leurs parents s’ils peuvent rejoindre des apps qui les aident à rester en contact avec leurs amis. Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup d’options pour les parents, donc nous travaillons à la création de produits supplémentaires - comme nous l’avons fait avec Messenger Kids - qui sont adaptés aux enfants et gérés par les parents.»