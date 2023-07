Genève: Installation de l’académie du Servette FC aux Evaux: l’Etat recourt

La saga du déménagement provisoire de l’académie du Servette Football Club au parc des Evaux, à Onex, continue. Le Conseil d’État vient de recourir contre le jugement rendu en juin par le Tribunal administratif de première instance. Celui-ci annulait les autorisations de construire du Canton pour ce projet, auquel s’opposent les communes d’Onex et de Bernex, ainsi que plusieurs associations de riverains et de protection de la nature. La justice genevoise avait estimé que le concept de mobilité autour du projet était lacunaire.

Pour l’Exécutif, même s’il y a un risque de report quant à sa concrétisation (estimée entre 2026 et 2028), ce projet est «indispensable» et «revêt un intérêt cantonal prépondérant aussi bien pour les élèves que pour la formation de la relève du football genevois», indique dans la «Tribune de Genève» Henri Della Casa, chargé de communication au Département de la cohésion sociale. Pour rappel, le déménagement provisoire de l’académie du Servette FC doit permettre de libérer son site de Balexert, où l’État projette d’édifier un cycle d’orientation. Les études pour l’installation définitive du centre de formation de l’équipe de foot sur le site de «La Crotte-au-Loup», à Vernier, se poursuivent quant à elles. La commune d’Onex regrette ce recours, et annonce qu’elle ne changera pas sa position «d’un iota».