Zurich : Installation de production de chanvre en vente sur Ricardo

Des lampes, des pots de plantes, des tables — avec un système d’irrigation, d’évacuation d’air et un séchoir. Tout ce matériel de culture de chanvre en intérieur est proposé pour 9900 francs sur les sites de vente aux enchères Ricardo et Tutti. Une visite à Effretikon (ZH), où est situé le matériel, est possible, pour des «intéressés sérieux et solvables». Comme le dit le vendeur Erwin Lässer, 58 ans, l’installation ne lui appartient pas. «Je la vends parce que le dernier locataire — un cultivateur de chanvre CBD — ne pouvait plus payer le loyer».