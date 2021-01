Suisse : Installations nucléaires: sûres malgré la pandémie

Selon un rapport de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, le nombre d’événements notifiés a un peu baissé par rapport aux années précédentes.

Ajusté le planning des révisions

Huit événements notifiés concernent la centrale nucléaire de Beznau (AG), six celle de Gösgen (SO), trois celle de Leibstadt (AG), trois les installations nucléaires du Paul Scherrer Institut à Villingen (AG), quatre la centrale de Mühleberg (BE), deux le réacteur de recherche de l’EPFL et trois le Centre de stockage intermédiaire pour déchets radioactifs de Würenlingen (AG).