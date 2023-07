Suisse: Installer du solaire devient plus cher

La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur du solaire fait pression sur les salaires et sur les coûts.

En cause: la pénurie de composants et des problèmes d’approvisionnement. Un ménage doit actuellement attendre environ six mois à partir de la commande du projet jusqu’à sa réalisation. Mais la hausse des coûts est aussi liée à une pénurie de main-d’œuvre dans la branche qui fait pression sur les salaires.