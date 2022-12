Economie : Institutions sociales et climat grèvent le budget vaudois

Déjà déficitaire tel que présenté par le Conseil d’État, le budget a été âprement négocié par les députés. Gauche et droite ont obtenu des amendements portant les pertes à 230 millions de francs.

Le Grand Conseil y a passé la journée de mardi (et l’essentiel du mois de décembre), mais il est enfin sous toit: le budget vaudois a été adopté à la majorité. Pourtant déjà largement dans le rouge lorsque présenté par la nouvelle argentière Valérie Dittli, il a encore été grevé, notamment par deux amendements de la gauche, l’un pour assurer davantage de places dans des institutions socio-éducatives (pour l’accompagnement de personnes handicapées) et l’autre pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Des hausses liées à l’indexation des salaires et des subsides maladie ont aussi été votées.