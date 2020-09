Rixe sur la Place Fédérale : Insulte déguisée ou regrettable lapsus?

Les conseillers nationaux Andreas Glarner (UDC) et Sibel Arslan (Les Verts) se sont lancés dans une discussion animée devant les médias à Berne mardi, en marge de la manifestation des militants pour le climat. Le Glaronnais de 57 ans a, délibérément ou non, écorché le nom de son adversaire. Un «jeu de mots» qui passe mal.

Alors que des slogans de la grève du climat étaient scandés sur la Place Fédérale, mardi 22 septembre, les conseillers nationaux Sibel Arslan (Les Verts) et Andreas Glarner (UDC) ont eu un échange verbal musclé devant les médias. «Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas dans votre sens qu’il faut râler. Écoutez simplement ce qu'ils ont à dire», a dit la Bâloise au Glaronnais à propos des militants qu’elle soutient. Ce dernier a répondu: «C'est la loi et l'ordre, Madame Arschlan». Si le ton et la réponse n’ont rien d’impoli, c’est plutôt le «jeu de mots» du nom de son interlocutrice qui ne passe pas. En effet, littéralement, le mot «arsch» désigne vulgairement «cul» en allemand.